МВД: За нарушение карантина 6 человек арестованы, 3 800 оштрафованы

С 5 по 6 апреля в результате контрольных мероприятий по борьбе с коронавирусом было обнаружено 5 работающих в нарушение антиэпидемического режима объектов общепита, из которых 2 находятся в городе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, один из владельцев этих объектов был арестован в административном порядке, 4 - оштрафованы в административном порядке.

В течение суток за попытки пересечения постов и нарушения особого карантинного режима по стране в целом были оштрафованы 3 796 человек, из которых в Баку - 1 588 человек были оштрафованы, 5 - арестованы в административном порядке.

Кроме того, одному человеку сделано предупреждение за распространение в соцсетях, в том числе по WhatsApp, неправдивой информации о коронавирусной инфекции, которая может вызвать панику среди населения.