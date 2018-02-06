МВД: За минувший день в стране зарегистрировано 84 факта преступлений

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, органами внутренних дел республики за день зафиксировано 84 факта преступлений, 16 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны 17 находящихся в розыске лиц. На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 1 человек пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 33 человека.