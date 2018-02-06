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    МВД: За минувший день в стране зарегистрировано 84 факта преступлений

    16 из них были раскрыты по горячим следам

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, органами внутренних дел республики за день зафиксировано 84 факта преступлений, 16 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Задержаны 17 находящихся в розыске лиц. На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 1 человек пострадал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 33 человека.

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