МВД: За минувшие два дня задержаны 46 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана в течение двух минувших дней.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с 5 по 7 мая было зарегистрировано 184 преступления, 24 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 26 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 19 находившихся в розыске лиц, в том числе 3 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 6 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 9 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 46 подозреваемых в совершении преступлений.