МВД: За минувшие 20 дней в Азербайджане из оборота изъято 250 кг наркотиков

За минувшие 20 дней в Азербайджане было задержано 46 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков, изъято 250 кг веществ.

За минувшие 20 дней в Азербайджане было задержано 46 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков, изъято 250 кг веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"В ходе комплекса операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками в Баку и регионах страны за последние 20 дней, были задержаны 5 организованных банд, в состав которых входили 46 человек, один человек был арестован за сопротивление полиции с применением огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 250 кг различных наркотических, психотропных веществ, электронные весы и 11 тыс. таблеток экстази и метадона", - говорится в сообщении.