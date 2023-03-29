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МВД: За минувшие 20 дней в Азербайджане из оборота изъято 250 кг наркотиков

МВД: За минувшие 20 дней в Азербайджане из оборота изъято 250 кг наркотиков За минувшие 20 дней в Азербайджане было задержано 46 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков, изъято 250 кг веществ.
Происшествия
29 марта 2023 г. 12:15
МВД: За минувшие 20 дней в Азербайджане из оборота изъято 250 кг наркотиков

За минувшие 20 дней в Азербайджане было задержано 46 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков, изъято 250 кг веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"В ходе комплекса операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками в Баку и регионах страны за последние 20 дней, были задержаны 5 организованных банд, в состав которых входили 46 человек, один человек был арестован за сопротивление полиции с применением огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 250 кг различных наркотических, психотропных веществ, электронные весы и 11 тыс. таблеток экстази и метадона", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Son 20 gündə Azərbaycanda 46 nəfər saxlanılıb, 250 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb"

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