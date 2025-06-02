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МВД: За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов

МВД: За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов 31 мая и 1 июня в Азербайджане с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов.
Происшествия
2 июня 2025 г. 10:42
МВД: За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов

31 мая и 1 июня в Азербайджане с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 55 до 1 351 маната.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке İki gündə vətəndaşların bank kartlarından 5 min 600 manata yaxın pul oğurlanıb

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