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МВД выступило с заявлением в связи с кадрами, распространяемыми в Хырдалане

МВД выступило с заявлением в связи с кадрами, распространяемыми в Хырдалане В социальных сетях распространились кадры, на которых якобы запечатлено насилие над жителем одного из многоквартирных домов в городе Хырдалан Абшеронского района.
Происшествия
21 июля 2025 г. 01:23
МВД выступило с заявлением в связи с кадрами, распространяемыми в Хырдалане

В социальных сетях распространились кадры, на которых якобы запечатлено насилие над жителем одного из многоквартирных домов в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов в беседе с Report, 33-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал опасное поведение, в связи с чем члены семьи пригласили коменданта дома. Целью было предотвращение возможного инцидента.

В ходе проведённого расследования установлено, что человек, запечатлённый на видео, не подвергался насилию или каким-либо противоправным действиям. Его противоправные действия в состоянии опьянения были пресечены, и он был доставлен в полицию.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN Xırdalanda yayılan görüntülərlə bağlı açıqlama yayıb

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