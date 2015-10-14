​МВД прокомментировало информацию о задержании братьев журналистки Гюнель Мовлуд

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) подтвердило информацию о задержании братьев журналистки Гюнель Мовлуд.

Как сообщил Report заместитель начальника пресс-службы МВД Эхсан Захидов, вчера, 13 октября, в результате проведенных на основе поступившей в полицейские органы оперативной информации и соответствующих мероприятий Векил Иманов был задержан в Билясуварском районе, и его брат Раджи Иманов - в городе Сумгайыт: "Во время обыска с участием понятых у них было обнаружено и изъято наркотическое средство - марихуана. По обоим фактам ведется расследование".