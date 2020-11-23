МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться

Место передвижения двух и более людей уже считается общественным местом

"Существует постановление Кабинета министров о дополнительных мерах к использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в условиях особого карантинного режима. Для предотвращения массового распространения среди людей инфекции коронавируса нового типа (COVID-19) использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинских масок, тканевых масок, респираторов и др.) в общественных местах на открытом воздухе является принудительным".

Об этом в ответ на запрос Report сказал сотрудник МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Общественные места включают наиболее посещаемые людьми места - улицы, проспекты, парки, кварталы. Другими словами, общественное место начинается за порогом дома. Место передвижения двух и более людей уже считается общественным местом.

В связи с тем, что ношение масок обязательно не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе, на территории республики продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия полицией и военнослужащими Внутренних войск", - сказал сотрудник МВД.

Согласно законодательству, за нарушение требований, связанных с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического режима, а также санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица штрафуются в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.