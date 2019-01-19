МВД внес ясность в вопрос передачи ряда своих полномочий "ASAN xидмет"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ МВД внес ясность в вопрос передачи ряда своих полномочий "ASAN хидмет".

Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что непрофессиональные комментарии в ряде сайтов относительно указа главы государства от 17 января 2019 года о дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда госорганов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими вконец запутали читателей.

По словам Э.Захидова, в подобных комментариях, опубликованных под заголовком "У МВД отняты эти полномочия", говорится о том, что, якобы, МВД отныне не сможет выдавать удостоверения личности, общегражданские паспорта и менять их, а также выдавать справки о судимости, регистрации по месту жительства и менять водительские права: "Вновь доводим до сведения граждан, что указанные документы выдаются и будут выдаваться в центрах "ASAN хидмет" сотрудниками МВД. В административно-территориальных единицах, где нет центров "ASAN хидмет", указанные документы будут выдаваться городскими, районными и региональными подразделениями МВД".

Хафиз Гейдаров