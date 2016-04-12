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    ​МВД: В связи с инцидентом в Бинагадинском районе ведутся оперативно-розыскные мероприятия

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ МВД Азербайджана распространило информацию о произошедшем в Баку вооруженном инциденте.

    Как сообщает Report, 11 апреля на улице Джавадхана Бинагадинского района двое неизвестных нанесли огнестрельное ранение проживающему здесь на съемной квартире Гусейну Гасымову.

    Раненый в пятку Г. Гасымов был госпитализирован. После оказания мужчине первой медицинской помощи его выписали.

    Сотрудники 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП обнаружили на месте происшествия 10 гильз 7,62 калибра.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники Бинагадинского РУП продолжают оперативно-розыскные мероприятия. 

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