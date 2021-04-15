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МВД: В общественных местах задержаны 17 больных коронавирусом

МВД: В общественных местах задержаны 17 больных коронавирусом С нарушителями была проведена разъяснительная беседа
Происшествия
15 апреля 2021 г. 10:37
МВД: В общественных местах задержаны 17 больных коронавирусом
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14 апреля сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 17 больных коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, с нарушителями была проведена разъяснительная беседа.

16 человек были возвращены домой для прохождения соответствующих медицинских процедур. Госпитализирован один человек с тяжелым течением болезни.

"Вновь призываем наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке İctimai yerlərdə 17 koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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