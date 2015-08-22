МВД: В Мингячевире ранены 4 полицейских, задержан 21 человек

"Попытки спровоцировать нестабильность будут жестко пресечены"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сделало официальное заявление в связи с событиями в городе Мингячевир. Как напомнили Report в пресс-службе МВД, 20 августа Бахруз Наджиев, подозреваемый в торговле и применении наркотических средств, был приведен в отделение полиции города Мингячевир, где в ходе допроса сотрудниками полиции в служебном кабинете административного здания внезапно выбросился из окна.

В ходе судебно-медицинской экспертизы с участием родных покойного на его теле никаких признаков насилия обнаружено не было.

В настоящее время в прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного дела и в зависимости от результатов следствия дело получит соответствующую юридическую оценку.

Наряду с этим, 22 августа после церемонии похорон группа жителей, грубо нарушив общественный порядок и не подчинившись законным требованиям полиции, совершила хулиганство и попыталась провести демонстрацию в центре города.

При пресечении незаконных действий органами внутренних дел были ранены 4 сотрудника, а автомобиль городского отделения полиции пришел в непригодное состояние.

Задержан 21 человек, нарушивший общественный правопорядок, материалы в отношении них направлены в суд для проведения мер согласно законодательству.

"Мы сожалеем по поводу несчастного случая и выражаем соболезнования родителям покойного Бахруза Гаджиева. В то же время, доводим до сведения, что все попытки деструктивных элементов спровоцировать нестабильность в городе будут жестко пресечены, в отношении виновных буду предприняты меры в соответствии с законодательством”, - сообщили в министерстве.