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МВД: В местах проведения массовых мероприятий будет увеличено количество нарядов полиции

МВД: В местах проведения массовых мероприятий будет увеличено количество нарядов полиции В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел продолжат службу в усиленном режиме.
Происшествия
18 марта 2023 г. 17:32
МВД: В местах проведения массовых мероприятий будет увеличено количество нарядов полиции

В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел продолжат службу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В целях обеспечения высокого уровня общественного порядка во время праздничных гуляний и других массовых мероприятий личный состав всех органов и подразделений МВД будет работать в усиленном режиме.

"Будет увеличено количество нарядов полиции в местах проведения массовых мероприятий, в том числе праздничных гуляний, в местах массового скопления людей. В целях обеспечения общественного порядка, безопасности движения на автомобильных дорогах будут мобилизованы все силы. В преддверии праздников и в праздничные дни будут строго охраняться жизненно важные объекты", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Bayram şənliklərinin təşkil olunduğu yerlərdə polis naryadlarının sayı artırılacaq”

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