МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги

После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией.
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сообщили Report, что сотрудниками МВД и Министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов.
Отмечается, что в основном в городе Ханкенди Азербайджанской Республики противоположная сторона умышленно совершает поджоги, уничтожает документы, вещественные доказательства, архивы в различных административных зданиях.
Соответствующие государственные структуры Азербайджанской Республики полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь жителям армянского происхождения, рассматривают все поступающие обращения о помощи.