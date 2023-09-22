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МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги

МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, вся территория взята под контроль, проводятся наблюдения.
Происшествия
22 сентября 2023 г. 19:53
МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги

После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сообщили Report, что сотрудниками МВД и Министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов.

Отмечается, что в основном в городе Ханкенди Азербайджанской Республики противоположная сторона умышленно совершает поджоги, уничтожает документы, вещественные доказательства, архивы в различных административных зданиях.

Соответствующие государственные структуры Азербайджанской Республики полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь жителям армянского происхождения, рассматривают все поступающие обращения о помощи.

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Версия на английском языке ВидеоMinistry of Internal Affairs: Deliberate arson committed in Khankandi
Версия на азербайджанском языке ВидеоDİN: "Xankəndi şəhərində qəsdən yanğınlar törədilir"

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