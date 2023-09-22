МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги

После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, вся территория взята под контроль, проводятся наблюдения.

После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сообщили Report, что сотрудниками МВД и Министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов.

Отмечается, что в основном в городе Ханкенди Азербайджанской Республики противоположная сторона умышленно совершает поджоги, уничтожает документы, вещественные доказательства, архивы в различных административных зданиях.

Соответствующие государственные структуры Азербайджанской Республики полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь жителям армянского происхождения, рассматривают все поступающие обращения о помощи.

