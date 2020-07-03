МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек

МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек

Обнародована статистика преступлений и инцидентов, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 2 июня по "горячим следам" раскрыто 19 совершенных за день преступлений.

Раскрыты 2 преступления, совершенных в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 18 числившихся в розыске, из них 15 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 5 человек, 2 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 7 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек.