МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 45 разыскиваемых лиц

В Азербайджане минувшим днем задержаны и переданы соответствующим органам 45 разыскиваемых лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, 20 марта также задержаны 28 человек, находившиеся в розыске в качестве должников.