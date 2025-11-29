МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто около 40 преступлений
- 29 ноября, 2025
- 10:35
Правоохранительные органы Азербайджана за 28 ноября раскрыли 39 преступлений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
По информации ведомства, помимо текущих правонарушений, сотрудникам полиции удалось раскрыть 4 преступления, которые оставались нераскрытыми с предыдущих периодов.
