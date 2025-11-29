İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ötən gün 43 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    29 noyabr, 2025
    • 10:09
    Ötən gün 43 cinayətin üstü açılıb

    Noyabrın 28-də Azərbaycanda qeydə alınan 39 cinayətin üstü açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    cinayət Daxili İşlər Nazirliyi
