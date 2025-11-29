Ötən gün 43 cinayətin üstü açılıb
- 29 noyabr, 2025
- 10:09
Noyabrın 28-də Azərbaycanda qeydə alınan 39 cinayətin üstü açılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Belə ki, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
