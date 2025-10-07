МВД усилил меры безопасности в период III Игр СНГ

В целях обеспечения удобного и безопасного передвижения спортсменов и делегаций в период проведения III Игр стран СНГ сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск были приняты необходимые меры.

Как сообщили Report в МВД, в городах проведения соревнований урегулировано дорожное движение, созданы условия для беспрепятственного движения автобусов большой вместимости и других транспортных средств.

Помимо мест проведения Игр, меры безопасности были усилены также в ресторанах, гостиницах и других местах массового скопления гостей.

Парковки для автобусов и служебный транспорт находились под круглосуточной охраной сотрудников МВД.

Соответствующие органы оперативно реагировали на все обращения, безопасность спортсменов, гостей, болельщиков и делегаций находилась в центре внимания.