МВД усилил меры безопасности в период III Игр СНГ
- 07 октября, 2025
- 17:08
В целях обеспечения удобного и безопасного передвижения спортсменов и делегаций в период проведения III Игр стран СНГ сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск были приняты необходимые меры.
Как сообщили Report в МВД, в городах проведения соревнований урегулировано дорожное движение, созданы условия для беспрепятственного движения автобусов большой вместимости и других транспортных средств.
Помимо мест проведения Игр, меры безопасности были усилены также в ресторанах, гостиницах и других местах массового скопления гостей.
Парковки для автобусов и служебный транспорт находились под круглосуточной охраной сотрудников МВД.
Соответствующие органы оперативно реагировали на все обращения, безопасность спортсменов, гостей, болельщиков и делегаций находилась в центре внимания.