Наверх

МВД: Среди полицейских есть излечившиеся от коронавируса

МВД: Среди полицейских есть излечившиеся от коронавируса

© Report/Elchin Murad

В Азербайджане несколько сотрудников полиции излечились от коронавируса и были выписаны домой.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Он отметил, что в настоящее время инфицированные коронавирусом сотрудники полиции продолжают лечение: "Как вы знаете, среди сотрудников полиции были те, кто заразился коронавирусом во время несения службы. Среди них есть и те, кто уже выздоровел и был отпущен домой, и те, кто в настоящее время проходит лечение в больницах. Но я не могу назвать число этих сотрудников полиции".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!