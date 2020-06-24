МВД: Среди полицейских есть излечившиеся от коронавируса

В Азербайджане несколько сотрудников полиции излечились от коронавируса и были выписаны домой.
Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.
Он отметил, что в настоящее время инфицированные коронавирусом сотрудники полиции продолжают лечение: "Как вы знаете, среди сотрудников полиции были те, кто заразился коронавирусом во время несения службы. Среди них есть и те, кто уже выздоровел и был отпущен домой, и те, кто в настоящее время проходит лечение в больницах. Но я не могу назвать число этих сотрудников полиции".