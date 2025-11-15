Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки раскрыли 62 преступления

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 10:19
    Сотрудники полиции 14 ноября раскрыли 62 преступления, зарегистрированных на территории Азербайджана, а также 8 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых периодов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 57 лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    За минувшие сутки полицейские изъяли из оборота 22,4 кг наркотических веществ.

    Лента новостей