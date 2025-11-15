МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки раскрыли 62 преступления
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 10:19
Сотрудники полиции 14 ноября раскрыли 62 преступления, зарегистрированных на территории Азербайджана, а также 8 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых периодов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 57 лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений.
За минувшие сутки полицейские изъяли из оборота 22,4 кг наркотических веществ.
