Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 09:51
Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 62, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb.
