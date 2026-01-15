МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматов

Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота 14 автоматов, 3 пулемета.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что 14 января сотрудники полиции изъяли в Баку и регионах 14 автоматов, 3 пулемета, пистолет, 2 гранаты, 3 гранатомета, 2 запала, 25 ружей, 5 магазинов для патронов и 291 патрон различного калибра.