    МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматов

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 12:04
    Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота 14 автоматов, 3 пулемета.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Отмечается, что 14 января сотрудники полиции изъяли в Баку и регионах 14 автоматов, 3 пулемета, пистолет, 2 гранаты, 3 гранатомета, 2 запала, 25 ружей, 5 магазинов для патронов и 291 патрон различного калибра.

