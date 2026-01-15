МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматов
Происшествия
- 15 января, 2026
- 12:04
Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота 14 автоматов, 3 пулемета.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что 14 января сотрудники полиции изъяли в Баку и регионах 14 автоматов, 3 пулемета, пистолет, 2 гранаты, 3 гранатомета, 2 запала, 25 ружей, 5 магазинов для патронов и 291 патрон различного калибра.
Последние новости
12:15
Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форумуВ регионе
12:04
Пашинян заявил о готовности Армении обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с НахчываномВ регионе
12:04
МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматовПроисшествия
11:47
Польша с апреля перестанет признавать 5-летние загранпаспорта РФДругие страны
11:46
В Баку в 2025 году использование метро предотвратило выброс 430 тыс. тонн CO₂Инфраструктура
11:41
Генсек IRU назвал TIR ключом к ускорению транзита по Среднему коридоруИнфраструктура
11:40
МИД РФ заявил протест временной поверенной Великобритании - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:34
AYNA: Автобусный парк для междугородних перевозок из Баку обновлен на 40%Инфраструктура
11:33
Видео