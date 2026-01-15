Ötən gün 3 pulemyot, 2 qumbara, 14 avtomat aşkarlanıb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 11:50
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 14 avtomat silahı, 3 pulemyot aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 14-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 14 avtomat silahı, 3 pulemyot, 1 tapança, 2 qumbara, 3 qumbaraatan, 2 alışdırıcı, 25 tüfəng, 5 patron darağı və 291 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
