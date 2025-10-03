МВД сообщает о новой волне кибератак против владельцев банковских карт

МВД Азербайджана сообщает о новой волне кибератак против владельцев банковских карт в стране, злоумышленники действуют по известной схеме – звонят и представляются сотрудниками банков.

Как сообщили Report в ведомстве, общее числе случаев кибермошенничества с банковскими картами в стране сократилось. Однако подобные звонки с иностранных номеров резко участились в последние дни.

На этом фоне МВД направило обращение к гражданам, призвав их к предельной бдительности: мошенники представляясь сотрудниками банков пытаются заполучить конфиденциальную финансовую информацию.

"Никогда не сообщайте PIN-код вашей банковской карты, коды подтверждения из SMS, CVV-код и другую конфиденциальную информацию неизвестным лицам. Ни один банк не запрашивает данные карты по телефону или через SMS - не верьте таким обращениям, это мошенники. Ни в коем случае не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, немедленно прерывайте контакт и блокируйте номер", - говорится в обращении.

Ведомство также призывает граждан незамедлительно блокировать карты, если по какой-то причине конфиденциальная информация все же попала в руки неизвестных лиц.

"Если вы стали жертвой мошенничества или располагаете информацией о подобных случаях, обратитесь в полицию. Рекомендуем всем быть бдительными и соблюдать правила кибербезопасности", - отметили в МВД.