МВД, СГБ и Генпрокуратура распространили совместную информацию

Пресс-службы МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры распространили совместную информацию.

Пресс-службы МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится:

"Были осуществлены очередные оперативные меры по пресечению преступных действий, которые планировала совершить группа граждан Азербайджана, завербованных иранскими спецслужбами в целях дестабилизации обстановки на территории Азербайджана".

Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничающие со спецслужбами Ирана, осуществляли на территории страны специальную деятельность по организации отрядов сопротивления с целью создания государства “Керима” путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджанской Республики путем совершения вооруженных беспорядков, организации покушений на жизнь общественно известных и должностных лиц. В рамках плана Руфулла Ахундзаде создал конфиденциальные группы в WhatsApp, Telegram и других системах обмена мгновенными сообщениями. Кроме того, Р.Ахундзаде и его сын А.Ахундзаде представили членам группы список должностных лиц и общественных деятелей для организации покушений на их жизнь, их анкетные данные, адреса мест проживания и работы. С этой целью он дал задания членам группы по приобретению огнестрельного оружия и приготовлению “коктейля Молотова”. В ходе операции были задержаны и представлены следствию 7 членов группировки ”Месть 313": Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев, а также другие члены группировки.

Руфулла Ахундзаде инструктировал перечисленных лиц и проводил постоянные виртуальные встречи с целью удержания их в сфере влияния. Тем самым он способствовал еще большему формированию у них радикальных тенденций. Члены группировки заявили, что по указанию Руфуллы Ахундзаде собирались заниматься созданием на территории республики государства “Карима”, различными подрывными действиями, массовыми беспорядками, покушениями и прочей незаконной деятельностью, а также привлекать в группировку других лиц, положительно реагирующих на радикальные религиозные публикации в социальных сетях.



Кроме того, они писали радикальные религиозные лозунги на улицах возле административных зданий различных государственных органов, фотографировали и делились ими в социальных сетях с целью посеять панику среди граждан. Р.Ахундзаде также планировал привлечь членов группировки к военным учениям и незаконным вооруженным и экстремистским организациям в Иране под предлогом получения религиозного образования. После успешных операций по разоблачению лиц, привлеченных к секретному сотрудничеству с иностранными спецслужбами на территории страны, Ахундзаде дал поручения о закрытии созданных им групп в системах обмена мгновенными сообщениями, а члены банды некоторое время не проявляли активности в социальных сетях. Члены банды также тратили присылаемые им из-за границы денежные средства на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности. В этом направлении продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия".