МВД сделало заявление в связи с задержанием родственника Рамиза Мехтиева

Начальник секретариата президента НАНА Эльдар Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Начальник секретариата президента НАНА Эльдар Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов.

По его словам, Эльдар Амиров задержан в рамках расследования информации, ранее поступившей в МВД: "Расследование продолжается".

Отметим, что Эльдар Амиров является родственником Р. Мехтиева, который ушел с поста президента НАНА. Э.Амиров также был помощником Р. Мехтиева.