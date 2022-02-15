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МВД сделало заявление в связи с задержанием родственника Рамиза Мехтиева

МВД сделало заявление в связи с задержанием родственника Рамиза Мехтиева Начальник секретариата президента НАНА Эльдар Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).
Происшествия
15 февраля 2022 г. 12:12
МВД сделало заявление в связи с задержанием родственника Рамиза Мехтиева

Начальник секретариата президента НАНА Эльдар Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов.

По его словам, Эльдар Амиров задержан в рамках расследования информации, ранее поступившей в МВД: "Расследование продолжается".

Отметим, что Эльдар Амиров является родственником Р. Мехтиева, который ушел с поста президента НАНА. Э.Амиров также был помощником Р. Мехтиева.

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Версия на азербайджанском языке DİN Ramiz Mehdiyevin qohumunun saxlanılması ilə bağlı açıqlama verib

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