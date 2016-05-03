​МВД России опубликовало видео задержания азербайджанцев, убивших полковника полиции и его семью - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на котором запечатлено задержание злоумышленников, расправившихся с семьей полицейского в Самарской области.

Как передает Report, операция по задержанию подозреваемых прошла в ночь на 1 мая.

В ней участвовали оперуполномоченные уголовного розыска МВД вместе с коллегами из ФСБ России. Двоих подозреваемых схватили в квартирах, где они проживали, еще одного – на улице. Никто из них не оказал сопротивления.

Как выяснилось, с заместителем начальника штаба ГУВД Самарской области Андреем Гоштом и его родными расправились выходцы из Азербайджана. Следователи полагают, что это было разбойное нападение. Гошта, его жену, жену его брата, племянницу и пожилых родителей забили во сне битами и арматурой.

Троих злоумышленников задержали, четвертый успел покинуть Россию. Задержанные уже дали признательные показания, суд постановил арестовать их.

Напомним, утром 24 апреля 2016 года в одном из домов в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области обнаружены тела трех мужчин и трех женщин с признаками насильственной смерти. Среди погибших – заместитель начальника штаба ГУВД Самарской области и его родственники. С места происшествия в больницу с травмами в тяжелом состоянии доставлена девочка 2009 года рождения.