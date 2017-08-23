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    МВД распространило официальную информацию в связи со смертью мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы

    Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию в связи со смертью мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД,  в министерстве сообщили, что 23 августа в районе 2 часов на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района житель города Баку Рамин Фархадов, управляя автомобилем марки Peugeot, сбил переходившего дорогу жителя поселка Байрама Гулиева.

    Помещенный в больницу Б. Гулиев впоследствии там скончался.

    Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.

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