МВД распространило официальную информацию в связи с убийством двух женщин в Гейгеле

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ МВД распространило официальную информацию в связи с жестоким убийством, произошедшим в Гейгельском районе.

Как передает Report, в сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что вчера в селе Ени Гызылджа Гейгельского района житель Гянджи Заур Алиев на почве конфликта нанес ножевые ранения жене Гюнель и теще Хокуме.

Затем явился в Главное управление полиции города Гянджи и добровольно сдался следствию.

Гюнель скончалась на месте происшествия, а Хокума - по дороге в больницу.