 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД распространило официальную информацию в связи с убийством двух женщин в Гейгеле

    Заур Алиев явился в Главное управление полиции города Гянджи и добровольно сдался следствию

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ МВД распространило официальную информацию в связи с жестоким убийством, произошедшим в Гейгельском районе.

    Как передает Report, в сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что вчера в селе Ени Гызылджа Гейгельского района житель Гянджи Заур Алиев на почве конфликта нанес ножевые ранения жене Гюнель и теще Хокуме.

    Затем явился в Главное управление полиции города Гянджи и добровольно сдался следствию.

    Гюнель скончалась на месте происшествия, а Хокума - по дороге в больницу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi