​МВД распространило официальную информацию о случае обрушения крыши универмага в Баку

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о случае обрушения крыши универмага в Баку.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что 26 января при расчистке от снега крыши бездействующего универмага в поселке Амираджаны Сураханского района пострадали Эльшад Абдуллаев и Бахруз Абдуллаев. Инцидент произошел в момент, когда мужчины расчищали крышу. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.