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    ​МВД распространило официальную информацию о случае обрушения крыши универмага в Баку

    По факту ведется расследование

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о случае обрушения крыши универмага в Баку.

    Как сообщает Report, в информации отмечается, что 26 января при расчистке от снега крыши бездействующего универмага в поселке Амираджаны Сураханского района пострадали Эльшад Абдуллаев и Бахруз Абдуллаев. Инцидент произошел в момент, когда мужчины расчищали крышу. Пострадавшие госпитализированы.

    По факту ведется расследование.  

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