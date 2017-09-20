МВД распространило информацию в связи с ДТП в Сальяне, которое привело к гибели 4 человек

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с происшествием в Сальяне, которое привело к гибели 4 человек.

Как передает Report, в сообщении говорится, что 19 сентября в районе 20 часов на территории села Сарван Сальянского района столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем Саатлинского района Бабеком Гусейновым, и Mercedes, управляемый жителем Джалилабадского района Закиром Алиевым.

В результате пассажиры Б. Гусейнова - жители Сальянского района Арзу Ахмедова, Гилас Ахмедова, Севиндж Бахшиева и Вафа Ахмедова скончалась на месте происшествия, а З. Алиев, 3 других пассажиров и сам Б. Гусейнов были доставлены в больницу.

В Сальянском районном отделении полиции проводится разбирательство.