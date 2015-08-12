МВД распространило сообщение в связи аварией, в которой погиб помощник депутата

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальное сообщение в связи аварией, в которой погиб помощник депутата Фазаиля Агамалы. Как сообщает Report, в сообщении на сайте МВД говорится, что 11 августа примерно в 11.00 в селе Хыдырлы Сальянского района столкнулись автомобиль "ГАЗ-3302", управляемый жителем Нефтчалинского района Али Расуловым, и автомобиль марки "Opel", управляемый Улдузом Садыговым, также уроженцем Нефтчалинского района. В результате один из пассажиров У.Садыгова - Гасанбала Гасанов скончался на месте происшествия, 2 пассажиров были госпитализированы.

Главным управлением государственной дорожной полиции проводится расследование по данному делу.

Отметим, что погибший в аварии Гасанбала Гасанов был помощником депутата Фазаиля Агамалы.