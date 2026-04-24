МВД провело операцию, изъято более 49 кг наркотиков

В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), на территории республики обнаружено более 49 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе мероприятий у задержанного 35-летнего Аллахшюкюра Исмаилзаде обнаружено 34 кг 875 г, а у ранее судимого 29-летнего Джейхуна Султанова - 14 кг 700 г марихуаны с примесью вредных веществ.

Установлено, что задержанные лица приобрели наркотики с целью сбыта.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.