МВД провело операцию, изъято более 49 кг наркотиков
Происшествия
- 24 апреля, 2026
- 11:56
В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), на территории республики обнаружено более 49 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в МВД.
В ходе мероприятий у задержанного 35-летнего Аллахшюкюра Исмаилзаде обнаружено 34 кг 875 г, а у ранее судимого 29-летнего Джейхуна Султанова - 14 кг 700 г марихуаны с примесью вредных веществ.
Установлено, что задержанные лица приобрели наркотики с целью сбыта.
По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
