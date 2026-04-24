Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    МВД провело операцию, изъято более 49 кг наркотиков

    МВД провело операцию, изъято более 49 кг наркотиков

    В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), на территории республики обнаружено более 49 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    В ходе мероприятий у задержанного 35-летнего Аллахшюкюра Исмаилзаде обнаружено 34 кг 875 г, а у ранее судимого 29-летнего Джейхуна Султанова - 14 кг 700 г марихуаны с примесью вредных веществ.

    Установлено, что задержанные лица приобрели наркотики с целью сбыта.

    По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    Министерство внутренних дел (МВД) Изъятие наркотиков
    DİN əməliyyat keçirib, 49 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

