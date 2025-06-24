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МВД провело операцию, изъято 175 килограммов наркотиков

МВД провело операцию, изъято 175 килограммов наркотиков МВД провело операцию, изъято 175 килограммов наркотиков
Происшествия
24 июня 2025 г. 16:16
МВД провело операцию, изъято 175 килограммов наркотиков

МВД провело операцию, из оборота изъято 175 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе операций сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержаны 19 членов организованной группы. У этих лиц в общей сложности обнаружено 175 килограммов марихуаны, героина, опиума, метамфетамина, 690 сильнодействующих таблеток метадона, а также электронные весы и банковские карты.

Большинство задержанных являлись основными лицами, организовавшими контрабанду наркотиков в страну и их продажу.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 175 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb, 19 nəfər həbs olunub

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