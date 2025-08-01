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В результате операций МВД обнаружено и изъято 27 кг наркотиков

В результате операций МВД обнаружено и изъято 27 кг наркотиков В результате операций, проведенных сотрудниками Главного управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), обнаружено и изъято 27 кг наркотиков.
Происшествия
1 августа 2025 г. 14:25
В результате операций МВД обнаружено и изъято 27 кг наркотиков

В результате операций, проведенных сотрудниками Главного управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), обнаружено и изъято 27 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ходе операций, проведенных в Хазарском районе города Баку, в Абшеронском и Имишлинском районах, были задержаны наркокурьеры - 56-летний Кямиль Гусейнзаде, 48-летний Эльданиз Мусаев и 44-летний Рашад Исмаилов. У них было обнаружено и изъято в общей сложности 27 кг марихуаны и электронные весы.

Задержанные признались в преступных связях с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они планировали организовать продажу наркотиков.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке DİN əməliyyatlar keçirib, 27 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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