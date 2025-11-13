МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в Баку
Происшествия
- 13 ноября, 2025
- 20:05
Министерство внутренних дел прокомментировало нарушение правил дорожного движения автомобилем с дипломатическими номерами в Баку.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, правила дорожного движения распространяются на все транспортные средства - как частные, так и служебные автомобили дипломатических представительств - без исключения.
"По фактам нарушений правил ведется документирование и направляются соответствующие уведомления", - отметили в ведомстве.
Ранее в социальных сетях были распространены фотографии автомобилей, принадлежащих посольствам некоторых стран, нарушающих правила дорожного движения.
Последние новости
20:25
США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелямиДругие страны
20:11
Видео
Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%Инфраструктура
20:07
ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и ИсландииФутбол
20:05
МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в БакуПроисшествия
19:56
Посол Бельгии: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всем в регионе и за его пределамиВнешняя политика
19:54
В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведенийДругие страны
19:46
В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государствВнешняя политика
19:40
Посол: Бельгия поддерживает дальнейшее углубление отношений между Азербайджаном и ЕСВнешняя политика
19:28