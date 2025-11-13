МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в Баку

Министерство внутренних дел прокомментировало нарушение правил дорожного движения автомобилем с дипломатическими номерами в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, правила дорожного движения распространяются на все транспортные средства - как частные, так и служебные автомобили дипломатических представительств - без исключения.

"По фактам нарушений правил ведется документирование и направляются соответствующие уведомления", - отметили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях были распространены фотографии автомобилей, принадлежащих посольствам некоторых стран, нарушающих правила дорожного движения.