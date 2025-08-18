МВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и избегать превышения скорости.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обеспечение безопасности на дорогах, снижение числа ДТП и защита жизни участников движения остаются ключевыми задачами МВД.

В заявлении подчеркивается, что превышение скорости ради экономии времени нередко приводит к трагедиям.

"Радар - это не просто техническое средство, а инструмент, служащий сохранению человеческой жизни. Анализ аварий показывает, что игнорирование требований дорожных знаков и соблюдение скоростного режима только у радаров часто оборачивается тяжелыми последствиями", - говорится в обращении.

В МВД напомнили, что скорость должна восприниматься как "красная линия", пересечение которой может стоить жизни: "Не спешите - ваша жизнь бесценна".