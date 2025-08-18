О нас

МВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения

МВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и избегать превышения скорости.
Происшествия
18 августа 2025 г. 10:47
МВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и избегать превышения скорости.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обеспечение безопасности на дорогах, снижение числа ДТП и защита жизни участников движения остаются ключевыми задачами МВД.

В заявлении подчеркивается, что превышение скорости ради экономии времени нередко приводит к трагедиям.

"Радар - это не просто техническое средство, а инструмент, служащий сохранению человеческой жизни. Анализ аварий показывает, что игнорирование требований дорожных знаков и соблюдение скоростного режима только у радаров часто оборачивается тяжелыми последствиями", - говорится в обращении.

В МВД напомнили, что скорость должна восприниматься как "красная линия", пересечение которой может стоить жизни: "Не спешите - ваша жизнь бесценна".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDİN yollarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması ilə bağlı çağırış edib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
12 августа 2025 г. 23:46
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi