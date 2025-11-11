Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МВД предупредило граждан о мошеннических сообщениях с обещаниями призов и бонусов

    В последнее время в социальных сетях, мессенджерах и через SMS распространяются фейковые сообщения с обещаниями "бонусов", "лотерей" и "призов", целью которых является получение данных банковских карт граждан.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, ни один банк, государственное учреждение или официальная онлайн-платформа никогда не запрашивает у граждан PIN-код, CVV-номер, 16-значный номер карты или одноразовый пароль, отправленный по SMS.

    "Предоставление такой информации третьим лицам может привести к краже средств с вашего карточного счета, независимо от их суммы", - подчеркнули в ведомстве.

    В МВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, убедится в оригинальности адреса сайта, не верить сообщениям вроде "перевод денег", "ваш счет заморожен" или "ваша карта заблокирована".

    "Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно сообщите об этом в колл-центр 102 и в банк", - советуют в ведомстве.

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərə inanmayın

