МВД предостерегло граждан об изощренных схемах телефонных мошенников

В Азербайджане участились случаи онлайн-кражи данных банковских карт с использованием новых методов и технологических разработок.

В Азербайджане участились случаи онлайн-кражи данных банковских карт с использованием новых методов и технологических разработок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МВД, в котором граждан предостерегают от действий телефонных мошенников.

По информации ведомства, злоумышленники применяют искусственный интеллект для клонирования голосов, имитируя манеру речи близких родственников, а также используют имитируемые электронные номера для звонков. В результате мошенники обманом получают данные карт.

"Если звонящий представляется вашим близким и требует данные банковской карты, обязательно задавайте уточняющие вопросы. Таким образом вы сможете убедиться, не создан ли этот голос с помощью искусственного интеллекта. Еще раз напоминаем гражданам: никогда не передавайте данные своих банковских карт. Безопасность ваших данных зависит от вас", - говорится в обращении МВД.