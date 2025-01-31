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МВД предостерегло граждан об изощренных схемах телефонных мошенников

МВД предостерегло граждан об изощренных схемах телефонных мошенников В Азербайджане участились случаи онлайн-кражи данных банковских карт с использованием новых методов и технологических разработок.
Происшествия
31 января 2025 г. 12:10
МВД предостерегло граждан об изощренных схемах телефонных мошенников

В Азербайджане участились случаи онлайн-кражи данных банковских карт с использованием новых методов и технологических разработок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МВД, в котором граждан предостерегают от действий телефонных мошенников.

По информации ведомства, злоумышленники применяют искусственный интеллект для клонирования голосов, имитируя манеру речи близких родственников, а также используют имитируемые электронные номера для звонков. В результате мошенники обманом получают данные карт.

"Если звонящий представляется вашим близким и требует данные банковской карты, обязательно задавайте уточняющие вопросы. Таким образом вы сможете убедиться, не создан ли этот голос с помощью искусственного интеллекта. Еще раз напоминаем гражданам: никогда не передавайте данные своих банковских карт. Безопасность ваших данных зависит от вас", - говорится в обращении МВД.

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