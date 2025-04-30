МВД: Полиция борется с мошенниками, намеренно бросающимися под колеса с целью вымогательства

МВД: Полиция борется с мошенниками, намеренно бросающимися под колеса с целью вымогательства

Правоохранительные органы страны принимают меры в отношении лиц, намеренно бросающихся под колеса автомобилей с целью дальнейшего вымогательства у водителей.

Об этом сообщил Report глава начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, злоумышленники резко выходят на проезжую часть, когда мимо проезжает автомобиль, а затем заявляют, что получили травмы, их жизни и здоровью якобы угрожает опасность. После злоумышленники начинают требовать "возмещения ущерба" в какой-либо форме.

Представитель МВД отметил, что водители, столкнувшись с такой ситуацией, должны немедленно сообщить в полицию.

"Нельзя оставаться равнодушным к общественно опасным действиям кого-либо. Сокрытие инцидента или договоренности с этими людьми могут подвергнуть других той же угрозе", - сказал он.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились кадры с аналогичными действиями мужчины в Ясамальском районе Баку, в месте, известном как "Круг 20 января". Молодой человек намеренно бросается под транспортные средств, а затем вымогает деньги у водителей, чтобы "решить вопрос на месте".