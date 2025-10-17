МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин
Происшествия
- 17 октября, 2025
- 12:19
В Баку полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к вооруженному инциденту, произошедшему 16 октября в Ясамальском районе.
Как сообщили Report в МВД, в результате инцидента двое ранее судимых мужчин получили огнестрельные ранения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 36-летний Эльгюн Джабраилов и 38-летний Руфат Газиев. У подозреваемых изъяли пистолет "Макаров", 5 патронов и наркотические вещества.
По факту возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
Последние новости
12:32
За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатовПроисшествия
12:26
ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигацииМилли Меджлис
12:25
Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингомИндивидуальные
12:24
Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:19
МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчинПроисшествия
12:16
В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сынВ регионе
12:15
ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭМилли Меджлис
12:14
Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопленияЭнергетика
12:14
Фото