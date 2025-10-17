МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

В Баку полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к вооруженному инциденту, произошедшему 16 октября в Ясамальском районе.

Как сообщили Report в МВД, в результате инцидента двое ранее судимых мужчин получили огнестрельные ранения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 36-летний Эльгюн Джабраилов и 38-летний Руфат Газиев. У подозреваемых изъяли пистолет "Макаров", 5 патронов и наркотические вещества.

По факту возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.