    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 12:19
    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    В Баку полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к вооруженному инциденту, произошедшему 16 октября в Ясамальском районе.

    Как сообщили Report в МВД, в результате инцидента двое ранее судимых мужчин получили огнестрельные ранения.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 36-летний Эльгюн Джабраилов и 38-летний Руфат Газиев. У подозреваемых изъяли пистолет "Макаров", 5 патронов и наркотические вещества.

    По факту возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

