МВД опубликовало новые кадры ДТП со служебным автомобилем в Имишли

Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Имишлинском районе.

Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Имишлинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в служебном автомобиле сработал специальный многотональный гудок и горели проблесковые маячки.

Инцидент произошел во время движения служебного автомобиля на подведомственной административной территории.

Напомним, что на территории Имишлинского района произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

Представляем видео, опубликованное МВД: