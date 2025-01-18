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МВД опубликовало новые кадры ДТП со служебным автомобилем в Имишли

МВД опубликовало новые кадры ДТП со служебным автомобилем в Имишли Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Имишлинском районе.
Происшествия
18 января 2025 г. 22:51
МВД опубликовало новые кадры ДТП со служебным автомобилем в Имишли

Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Имишлинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в служебном автомобиле сработал специальный многотональный гудок и горели проблесковые маячки.

Инцидент произошел во время движения служебного автомобиля на подведомственной административной территории.

Напомним, что на территории Имишлинского района произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

Представляем видео, опубликованное МВД:

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Версия на азербайджанском языке DİN İmişlidəki ağır yol qəzasının daha bir videogörüntüsünü yayıb

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