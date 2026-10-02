МВД опровергло слухи о раздаче отравленных конфет школьникам в Сумгайыте

МВД Азербайджана опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что возле школы №36 в Сумгайыте неизвестный якобы раздавал школьникам конфеты, приведшие к отравлению.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, проведенное разбирательство полностью опровергло эти утверждения.

"Граждан просят не распространять непроверенную и недостоверную информацию, а также не создавать почву для безосновательной тревоги в обществе, особенно в вопросах, касающихся здоровья и безопасности детей", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее за медицинской помощью обратились учащиеся школы №36 в Сумгайыте. По данным TƏBİB, число госпитализированных школьников достигло 21 человека - 17 мальчиков и 4 девочек. Все они находятся в инфекционном отделении Детской больницы Сумгайытского медицинского центра, их состояние оценивается как стабильное.