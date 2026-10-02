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    МВД опровергло слухи о раздаче отравленных конфет школьникам в Сумгайыте

    Происшествия
    • 02 октября, 2026
    • 13:52
    МВД опровергло слухи о раздаче отравленных конфет школьникам в Сумгайыте

    МВД Азербайджана опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что возле школы №36 в Сумгайыте неизвестный якобы раздавал школьникам конфеты, приведшие к отравлению.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, проведенное разбирательство полностью опровергло эти утверждения.

    "Граждан просят не распространять непроверенную и недостоверную информацию, а также не создавать почву для безосновательной тревоги в обществе, особенно в вопросах, касающихся здоровья и безопасности детей", - говорится в заявлении ведомства.

    Напомним, что ранее за медицинской помощью обратились учащиеся школы №36 в Сумгайыте. По данным TƏBİB, число госпитализированных школьников достигло 21 человека - 17 мальчиков и 4 девочек. Все они находятся в инфекционном отделении Детской больницы Сумгайытского медицинского центра, их состояние оценивается как стабильное.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Сумгайыт Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    DİN: Məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqları konfetlə zəhərləməsi iddiası təsdiqini tapmayıb
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