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МВД обратился к жителям Зангиланского села Агалы

МВД обратился к жителям Зангиланского села Агалы "Люди спешат вернуться на родные земли и их можно понять"
Происшествия
3 декабря 2021 г. 17:45
МВД обратился к жителям Зангиланского села Агалы

"Люди спешат вернуться на родные земли и их можно понять. Но необходимо проявить терпение и сдержанность".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Чтобы защитить наших граждан от минной опасности, на дорогах в освобожденных от оккупации районах установлены временные посты. Они предназначены для предотвращения несанкционированных поездок на освобожденные от оккупации территории. Потому что опасность все еще сохраняется. Известно, что 53% происшествий на этих территориях после войны произошли в результате незаконных поездок.

Проводятся операции по разминированию, ведутся восстановительные и строительные работы для скорейшего возвращения граждан на родные земли. Как известно, в 2022 году в село Агалы Зангиланского района будут переселены первые жители. Необходимо надлежащее просвещение и информирование этих жителей о правилах поведения на территориях, где сохраняется минная опасность.

Работа в этом направлении продолжается. Каждый из нас должен работать усерднее, мы должны больше делиться информацией с людьми. Карабах - это Азербайджан!", - подчеркнул Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN Zəngilanın Ağalı kəndinə köçəcək sakinlərə müraciət edib

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