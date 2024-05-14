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МВД обратилось к общественности в связи с киберкражами

МВД обратилось к общественности в связи с киберкражами Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев вновь призвал граждан быть бдительными в связи с участившимися случаями кибермошенничества в соцсетях.
Происшествия
14 мая 2024 г. 12:59
МВД обратилось к общественности в связи с киберкражами

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев вновь призвал граждан быть бдительными в связи с участившимися случаями кибермошенничества в соцсетях.

Как сообщает Report, гражданам рекомендуется не реагировать на подозрительные звонки и сообщения, не привлекать внимание в соцсетях, демонстрируя свои возможности и средства, поскольку профили и публикации могут просматриваться криминальными лицами и группировками.

В информации подчеркивается, что пользователи Instagram, Telegram, Facebook, Tik-Tok и других соцсетей обманываются ложным обещаниям дополнительного дохода, страховых выплат, туристических поездок, заказов мебели, продажи золота, купли-продажи и аренды жилья, кредитов, и переводят запрашиваемые суммы на отдельные банковские счета.

По словам Гаджиева, жертвами случаев мошенничества в соцсетях стали десятки граждан, к примеру, только 13 мая с банковских карт различных граждан обманом снято 9 000, 8 485, 370, 425, 1 482, 350, 165, 1 420, 165, 140, 3 000, 150, 350, 600, 3 100, 360, 2 700, 50, 25, 700, 2 181 манат, 471 и 1 850 долларов США.

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