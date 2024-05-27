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МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия и боеприпасов

МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия и боеприпасов МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.
Происшествия
27 мая 2024 г. 09:38
МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия и боеприпасов

МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, наибольшее число оружия и боеприпасов было найдено сотрудниками полиции в городе Ханкенди - 40 автоматов, 8 пистолетов, 3 пулемета, 15 ружей, 62 гранаты, два гранатомета, один снаряд, две взрывчатки, 30 запалов, 183 магазина для патронов, 10 151 патрон различного калибра, 32 штык-ножа и пр.

В то же время на территории Агдеринского, Губадлинского, Тертерского, Агдамского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов были обнаружены один пулемет, один пистолет, 16 гранат, один гранатомет, 7 снарядов, одна мина, 6 магазинов для патронов и 779 патронов различного калибра.

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Версия на английском языке Large amount of ammunition found in Azerbaijan’s liberated territories last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan ərazilərdə xeyli silah-sursat tapılıb

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