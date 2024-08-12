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МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия Обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошлую неделю.
Происшествия
12 августа 2024 г. 15:52
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошлую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в результате проведенных мероприятий в Ханкенди было обнаружено и изъято 38 автоматов, 2 пулемета, 9 пистолетов, 14 винтовок, 69 гранат, 1 гранатомет и др. боеприпасы.

Кроме того, на территории Ходжавендского района были обнаружены и изъяты 4 автомата, на территории Физулинского района - 2 автомата, 1 гранатомет, 3 пулемета, 4 снаряда, 1050 патронов различного калибра, на территории Ходжалинского района - 6 автоматов, 1 пистолет, 2 винтовки, 7 гранат, 5 запалов, 160 патронов разного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidən son bir həftə ərzində 38 avtomat, 69 qumbara aşkarlanıb

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