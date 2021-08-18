О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД о проверке наличия COVİD-паспортов у посетителей рынков

МВД о проверке наличия COVİD-паспортов у посетителей рынков Распространилась информация о том, что якобы сотрудники полиции проверяли наличие COVİD-паспортов у посетителей ТЦ "Садарак" и рынка "8-й километр".
Происшествия
18 августа 2021 г. 16:19
МВД о проверке наличия COVİD-паспортов у посетителей рынков
0 : 00
0 : 00

Распространилась информация о том, что якобы сотрудники полиции проверяли наличие COVİD-паспортов у посетителей ТЦ "Садарак" и рынка "8-й километр".

В заявлении Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил, что информация не соответствует действительности.

"Распространенная информация не соответствует действительности. Граждане могут посещать рынки, соблюдая социальную дистанцию и пользуясь медицинскими масками. Наряды полиции проводят контрольно-профилактические мероприятия для контроля соблюдения гражданами указанных правил".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN bazarlarda vətəndaşlardan COVID-19 pasportu tələb olunması xəbərlərinə münasibət bildirib

Другие новости из категории

В Агсу горит гористая местность 
В Агсу горит гористая местность 
18 августа 2021 г. 17:31
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
18 августа 2021 г. 17:14
В Баку прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях
ФотоВ Баку прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях
18 августа 2021 г. 17:05
Первое заседание суда по делу Эльдара Гасанова состоится на следующей неделе
Первое заседание суда по делу Эльдара Гасанова состоится на следующей неделе
18 августа 2021 г. 13:23
В Масаллы задержан наркоторговец
В Масаллы задержан наркоторговец
18 августа 2021 г. 13:02
В Масаллы вакцинировали людей, находившихся за пределами страны
В Масаллы "вакцинировали" людей, находившихся за пределами страны
18 августа 2021 г. 12:34
В Агстафе на мачеху завели уголовное дело за избиение детей
В Агстафе на мачеху завели уголовное дело за избиение детей
18 августа 2021 г. 11:49
МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу
МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу
18 августа 2021 г. 10:47
Дорожная полиция дала рекомендации водителям в связи с жаркой погодой
Дорожная полиция дала рекомендации водителям в связи с жаркой погодой
18 августа 2021 г. 10:14
Минфин и МИД признаны потерпевшими по делу Эльдара Гасанова
Минфин и МИД признаны потерпевшими по делу Эльдара Гасанова
18 августа 2021 г. 09:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi