МВД о проверке наличия COVİD-паспортов у посетителей рынков

Распространилась информация о том, что якобы сотрудники полиции проверяли наличие COVİD-паспортов у посетителей ТЦ "Садарак" и рынка "8-й километр".

Распространилась информация о том, что якобы сотрудники полиции проверяли наличие COVİD-паспортов у посетителей ТЦ "Садарак" и рынка "8-й километр".

В заявлении Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил, что информация не соответствует действительности.

"Распространенная информация не соответствует действительности. Граждане могут посещать рынки, соблюдая социальную дистанцию и пользуясь медицинскими масками. Наряды полиции проводят контрольно-профилактические мероприятия для контроля соблюдения гражданами указанных правил".